Служба демеркуризации ртути в СПБ

Демеркуризация ртути подразумевает полное удаление ртути и её соединений. В промышленных масштабах этим занимаются специальные службы. В бытовых условиях, в случае случайного разбития градусника, основные этапы можно выполнить самостоятельно, соблюдая меры предосторожности. Это касается удаления самого металла с поверхностей предметов находящихся в помещении и поверхностей самих помещений, с одновременным удалением растворённых в воздушной массе летучих фракций.

Основные способы демеркуризации в быту подразумевают проведение комплекса работ. Удаление летучих соединений производится обычным проветриванием помещения в течении длительного времени при условии обязательного закрытия дверей в смежные помещения. Удаление фракций металла из ртутного градусника производят механическим способом, собирая вручную шарики ртути. В местах большого скопления их просто сгоняют друг к другу с последующим сбором с применением резиновой груши. Можно ватным тампоном согнать ртуть на лист бумаги с последующим помещением собранного металла в ёмкость с водой. Отдельные мелкие фрагменты собираются при помощи шприца с толстой иглой или используя полоски лейкопластыря или скотча.

Следующий этап, обработка всех поверхностей раствором марганцовки. Перманганат калия образует устойчивые соединения со ртутью и её производными, что предотвращает процесс испарения оставшихся мельчайших частиц. Полное обезвреживание ртути занимает несколько часов, необходимых для завершения реакций соединения ртути и марганцовки. Поэтому следует несколько раз протирать раствором все поверхности, поддерживая влажное состояние. Дальнейшие работы связаны с тщательной влажной уборкой всего помещения с использованием моющих средств на хлорной основе или водным раствором соды или уксуса.

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Демеркуризация квартир

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Более 10-ти лет опыта

Наша организация была основана в 2010 году. Мы постоянно совершенствуем наше оборудование. Наши сотрудники и днем и ночью готовы выехать на вызов. Будьте уверены, что от ртути не останется даже мельчайшей частички!

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Довольных клиентов

ВАЖНО!

Ртуть относится к категории веществ повышенной опасности. Опасность представляет сам металл и пары ртути. Поэтому все работы по их удалению следует проводить с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, маски). Самым оптимальным вариантом будет являться, если процессом сбора и удаления ртути будет заниматься специальная служба. Служба гарантирует, что очистка ртути будет выполнена в полном объёме.

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1

ЗАМЕР КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ РТУТИ

Мы используем только профессиональное оборудование
2

ПОИСК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Тщательно проверим каждый уголок в помещении
3

УБОРКА РТУТИ

100% очистка
4

УТИЛИЗАЦИЯ

Все готово! От ртути не осталось и следа!

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Отзывы наших клиентов

  • Отзыв 2
    Пользуемся услугами демеркуризации этой компании для своего предприятия уже не первый год. Ребята профессионалы своего дела! Все делают грамотно, советую.
    Александр
  • Отзыв 2
    Случайно уронила градусник, сразу паника, не знаю что делать. Нашла в интернете этот сайт, позвонила, успокоили, сказали через 15 минут будем, все уберем. И действительно, через 15 минут уже были на месте, быстро все убрали, рассказали что делать в подобной ситуации. Спасибо!
    Ольга
  • Отзыв 2
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