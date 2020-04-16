Служба демеркуризации ртути в СПБ

Демеркуризация ртути подразумевает полное удаление ртути и её соединений. В промышленных масштабах этим занимаются специальные службы. В бытовых условиях, в случае случайного разбития градусника, основные этапы можно выполнить самостоятельно, соблюдая меры предосторожности. Это касается удаления самого металла с поверхностей предметов находящихся в помещении и поверхностей самих помещений, с одновременным удалением растворённых в воздушной массе летучих фракций.

Основные способы демеркуризации в быту подразумевают проведение комплекса работ. Удаление летучих соединений производится обычным проветриванием помещения в течении длительного времени при условии обязательного закрытия дверей в смежные помещения. Удаление фракций металла из ртутного градусника производят механическим способом, собирая вручную шарики ртути. В местах большого скопления их просто сгоняют друг к другу с последующим сбором с применением резиновой груши. Можно ватным тампоном согнать ртуть на лист бумаги с последующим помещением собранного металла в ёмкость с водой. Отдельные мелкие фрагменты собираются при помощи шприца с толстой иглой или используя полоски лейкопластыря или скотча.

Следующий этап, обработка всех поверхностей раствором марганцовки. Перманганат калия образует устойчивые соединения со ртутью и её производными, что предотвращает процесс испарения оставшихся мельчайших частиц. Полное обезвреживание ртути занимает несколько часов, необходимых для завершения реакций соединения ртути и марганцовки. Поэтому следует несколько раз протирать раствором все поверхности, поддерживая влажное состояние. Дальнейшие работы связаны с тщательной влажной уборкой всего помещения с использованием моющих средств на хлорной основе или водным раствором соды или уксуса.